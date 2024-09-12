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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Son dakika haberi MSB: İhmali olanlar hakkında işlem yapılacak

        Son dakika haberi MSB: İhmali olanlar hakkında işlem yapılacak

        Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Kara Harp Okulu'ndaki teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada, "Görüntülerle ilgili inceleme sürüyor. İhmali olanlar hakkında işlem yapılacak" denildi. ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki anlaşmaya da değinilen açıklamada, "Şiddetle kınıyoruz. KKTC'yi yok sayan ve GKRY'yi adanın tek temsilcisi olarak gören yaklaşım gözden geçirilmelidir" ifadeleri kullanıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 12:01 Güncelleme: 12.09.2024 - 12:13
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        MSB: İhmali olanlara işlem yapılacak
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