Muslera: Kadıköy'ü unutamam

Galatasaray’ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera, GSTV’ye verdiği röportajda 2011’de ilk imzasını atarken İstanbul’da bu kadar kalıcı olacağını düşünmediğini söyledi.

BİR GOL DAHA ATSAM…

Uruguaylı eldiven, Galatasaray ailesinde olmaktan çok mutlu olduğunu belirtip unutamadığı bir anısını da, "İlk sezonumda Manisa maçında penaltı kazandık. Taraftar beni istiyordu. Fatih Terim'e baktım 'Git kullan' dedi ve gole çevirdim. Kariyerimdeki tek golüm. Keşke hep penaltı kullanabilsem" sözleriyle anlattı.

EN UNUTULMAZI KADIKÖY’DEKİ ŞAMPİYONLUK

Sarı kırmızılıların kaptanı yaşadığı şampiyonluklar arasında en unutulmaz olanını sorusuna "Fenerbahçe'nin sahasında şampiyon olduğumuz andı. Kadıköy'de biz kutlama yaparken ışıkları kapattılar. Ama bu bizim eğlenmemiz için harika bir ambiyansa dönüştü. En iyi sezonum ise 2015'te üç kupa kazandığımız sezondu" diye konuştu.

EN KÖTÜSÜ BU SEZON

En kötü anısı olarak da "Ayağımın kırıldığı zamandı. Aynı yıl annemi de kaybettim. Ama Galatasaray içinse en kötüsü bu sezon" ifadelerini kullandı.

MUSLERA'NIN EN'LERİ

- Takımda geçirdiği 12 yıl boyunca gördüğü en agresif oyuncu?

- Felipe Melo

- En komik kim?

- Çok fazla kişi var. Colin Kazım, Marcao, Albert Riera, Sabri Sarıoğlu, Engin Baytar, Hakan Balta... Soyunma odasında neler döndüğünü bilemezsin. Soyunma odasında insanlar değişir.

- En sakin kişi?

- Elmander, Selçuk İnan, Ujfalusi

- En ciddi kişi kim?

- Kendimi söyleyebilirim. Benden sonra son zamanlarda en ciddi ve en çalışkan Omar Elabdellaoui

- En içine kapanık kişi?

-Bilemiyorum. Sadece bir kişinin adını veremem. Çünkü öyle birinin adını vermek istersem, en genç isimler aklıma geliyor. Çünkü gençler... Ama bizler ekip olarak, biz takım oyuncuları, birlikte oynadıklarımız kendilerine hissettikleri o konforlu alanı oluşturuyorlar. Kerem çok genç biri. Hayır, hayır. İçine kapanık değil. O bizim starımız. Çok çalışıyor. Biz de kendisini iyi hissettiriyoruz. Şimdiki gençler eskiler gibi utangaç yetişmiyorlar. Onun için bir isim veremem. Ama şimdi kendisini gördüm: O zaman Ozan Kabak diyorum.

- Kim çok fazla yemek yiyor?

- Partnerlerimden birini söyleyeceğim. İsmail Çipe. Onun gibi çok fazla yemek yiyip, karın kaslarım olup onun kadar güçlü olmak isterim. Çünkü muhteşem.

- Senin dışında en çalışkan kim?

- Geçmiş zamandan Ujfalusi, Selçuk İnan, Burak Yılmaz.

- En tembel oyuncu?

- Aklımda biri var. Nelsson çoktan söyledi. Ne yazık ki Halil.

- En dakik isim?

- Babel, Omar, Patrick. Bu oyuncular ilk gördüklerim. Ki bazı zamanlar spor salonuna benden önce geliyorlar. Bugün misal Omar'ı salonda gördüm, çalışıyordu. Bu oyuncular erken gelen oyuncular.

- Eski bir takım arkadaşını geri getirebilsen bu kim olurdu?

- Adil olamayacağım ki. O zaman Burak Yılmaz, Sneijder, Felipe Melo

- Altay, Ersin ve Uğurcan'ın senin yerine geçmesi söz konusu olsaydı hangisini söylerin?

- Gerçekten çok zor bir soru. Çünkü üçü de gerçekten ama gerçekten çok iyi kaleciler. Üçünden birini seçmek gerçekten çok zor. Üçü de milli takımda görev alan çok önemli kaleciler. Bu da beni gerçekten mutlu ediyor. Ama o zaman istatistiklerden gidelim. Uğurcan'ı seçiyorum. Çünkü Trabzonspor ile şampiyon oldu.