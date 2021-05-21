Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair açıklamalarda bulundu.



Cengiz'in sözlerinden satır başları şöyle:

"Benim görev sürem doluyor yasal olarak. Medeni Kanunun Derneklere ilişkin hükümde, böyle zorunlu durumlarda 1 kişi bile kalsa yönetim devam ediyor. Kayyum atanmıyor, bu bizi rahatlattı. Ben ayın 1'i itibarıyla Fatih Hoca'yla devam etmeyi düşünmüyorum."

"Ben hocayı arıyorum, 'Şunu dedin mi?' diye soruyorum. Sana hakaret etmişsem direkt ara bana sor. Siz hem yargıç, hem savcı, bir de üstüne basın sözcüsü olursanız olmaz. Abdurrahim Bey, 'Yapma hocam' dediği halde demez dedim. Hoca, ona rağmen konuştu. Sevgili Fatih Terim hocamız, konuşurken beni buz gibi etti. Yemin ederim, hatırladığım kadarıyla Yusuf Bey yerinden fırladı, gözlerim fal taşı gibi açıldı. 'İçerideki ve dışarıdaki düşmanlar' dedi. Ben ve yönetim, biz düşmanız ya. Siz nasıl teknik direktörlük yapacaksınız? Bana söyleyin. O anda Fatih Terim istifa etmeliydi. Ona, o yakışırdı. Fatih hocadan bunu hiç beklemedik.

Ben 6 gündür, her gün hastanedeyim. Bunu söylemekte beis yok. 2-3 gündür sinirden uyumayan var aramızda. Sevgili hocam, etkili bir konuşma yaptın, düşmanlarını duman ediyorsun. Seni yürekten tebrik ediyorum. Kemoterapiye tekrar başladım. Yapma be sevgili hocam. Bir kere eve geçmiş olsun dilemeye gelmedin. Oğlumu aradın ettin, hep 'Onun için oynayacağız' dedin, 8 kere yenildik. Ben de dedim ki 'Benim için oynamasın, söyle' dedim. Ben düşmansam, arkadaşlarım düşmansa, ya yönetimin onunla işi yok ya da onun yönetimle. Yazıyorlar 'Fatih Terim büyüktür Galatasaray', 'Galatasaray kırmızı çizgimiz' Ya yönetim kim? Yönetim, genel kurulun seçtiği idare. Sen yönetim kuruluna hakaret ediyorsun, ey Fatih Terim! Bizi kim seçti ve kim seçmeyecek? Genel kurul. Bizi sadece genel kuruluna havale edebilirsin. Senin başka yetkin yok!

Bıraktı başkanlığı, onursal başkan gibi konuşuyor. Gelecek olan yönetimlere diyor ki 'Siz de dikkat edin, kendinize gelin. Cebinizde para varsa' gibi bir şey dedi. İmkanlarınız varsa gelin dedi. Şimdi, sadece bana ayar çekmiyor onursal başkanımız. Ey adaylar! Siz Fatih'e yetki vermek mi istersiniz yoksa bu kefaletlerin kalkmasını mı, üstüne almasını mı? Çok güzel, dediklerini yaptık. Bütün yetkileri Fatih Terim'e verdik diyelim. Alacak mı bütün kefaletleri? Ben o dört adayın yerinde olsaydım 'Sen kimsin ki bize ayar, çizgi ve hedef veriyorsun?' derim. Tam tersi oldu. 'Bütün yetkiler Fatih Terim'e' diye hashtag açılmış. Yazılı bildiri yayınladılar. Bir tanesi de cesaret edip bize yolladı. Aday arkadaşlarımız deklarasyon yayınladı ve Fatih Terim'in yanındayız dedi. Ben değilim."

"Adaylık konusunda net söylüyorum. Ben diyorum ki benim yönetimimden biri, tabii ki herkes değil. Biri aday olursa onu destekleyeceğim. Aday olmayacağım. Üçü de 'hayır' dedi ama teklifim sürüyor. Abdurrahim (Albayrak) Bey, Yusuf (Günay) Bey ve Kaan (Kançal) Bey... Bu seçimde aday olmalarını istiyorum. Mevcut adayların Galatasaray'a zarar verme tehlikesini, yeterli olmama tehlikesini görürsem ve taraftardan mutlak destek görürsem, adaylık kararımı yeniden değerlendireceğim."

Ayrıntılar birazdan...