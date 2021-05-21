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Burak Elmas'tan Mustafa Cengiz yönetimine Fatih Terim çağrısı

Galatasaray Başkan Adaylarından Burak Elmas, sarı-kırmızılı kulübün mevcut başkanı Mustafa Cengiz'in sözleşmesi 31 Mayıs 2021'de bitecek olan Fatih Terim'le yola devam etmeyeceğini açıklaması üzerine çağrıda bulundu. Elmas, yeni yönetim seçilene kadar sezon planlanmasının Fatih Terim önderliğinde yapılması gerektiğini yineledi ve "1 Haziran'dan sonra yeni bir teknik direktörle anlaşılırsa kim olursa olsun seçildiğimiz takdirde mukaveleyi iptal edeceğiz" ifadelerini kullandı

Burak Elmas'tan Mustafa Cengiz yönetimine Fatih Terim çağrısı

Galatasaray Kulübünde 19 Haziran'da yapılacak olağan seçimli genel kurulda adaylığını açıklayan Burak Elmas, mevcut yönetimin yeni bir teknik direktör ile anlaşması durumunda seçilirse söz konusu sözleşmeyi iptal edeceğini açıkladı.

Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Mustafa Cengiz'in 1 Haziran 2021 itibarıyla teknik direktör Fatih Terim ile çalışmayacağını ancak yeni yönetim seçilene kadar kendisinin ve yönetim kurulunun göreve devam edeceğini duyurduğunu belirtti.

Mevcut yönetimin seçime kadar geçici olduğunu aktaran Elmas, "1 Haziran'dan itibaren yeni yönetim seçilene kadar kulüp ve bağlı ortaklıklarında geçici göreve yasal olarak devam edecek olan başkan ve yönetim kurulunun yeni bir teknik direktör ile anlaşması halinde, kim olursa olsun seçildiğimiz takdirde ilk iş olarak yapılan mukaveleyi iptal edeceğimizi beyan ederim. Daha önceki yazılı olarak iletmiş olduğumuz tavsiyemizi yineliyorum. Yeni yönetim seçilene kadar sezon planlaması çalışmaları, mevcut hocamız ve divan kurulu üyemiz Sayın Fatih Terim önderliğinde yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Burak Elmas, daha önce yönetim kuruluna gönderdiği dilekçede futbolda yeni sezon yapılanmasının, sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona erecek teknik direktör Fatih Terim idaresinde yapılmasını talep etmişti.

MUSTAFA CENGİZ NE DEMİŞTİ?

"Benim görev sürem doluyor yasal olarak. Medeni Kanunun Derneklere ilişkin hükümde, böyle zorunlu durumlarda 1 kişi bile kalsa yönetim devam ediyor. Kayyum atanmıyor, bu bizi rahatlattı. Ben ayın 1'i itibarıyla Fatih Hocayla devam etmeyi düşünmüyorum."

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