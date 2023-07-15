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        Mustapha Yatabare, Sivasspor’a veda etti

        DG Sivasspor'da dördüncü ayrılık gerçekleşti. Kırmızı-beyazlı kulüp ile yollarını ayıran ve MKE Ankaragücü ile anlaşan Mustapha Yatabare, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takıma veda etti

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 14:30
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        Yatabare, Sivasspor'a veda etti
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        Sivasspor ile yollarını ayıran deneyimli oyuncu Mustapha Yatabare, takıma veda etti.

        MKE Ankaragücü ile anlaşan 37 yaşındaki orta saha oyuncusu, Sivasspor ile ilgili paylaştığı fotoğrafa; “Sevgili Sivaslılar, sizlerle geçen bu dört muhteşem yıl için en derin şükranlarımı sunuyorum. Birlikte büyülü anlar yaşadık ve biraz karmaşık bir final sezonuna rağmen her an için şükrediyorum. Kulübe, başkana, hocaya, takım arkadaşlarıma ve yöneticilere özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Bu kulübün ayrılmaz bir parçası olan herkese, yaptığınız her şey için teşekkür ederiz. Bu yıllarda bana verdiğiniz sevgi ve destek için sonsuz minnettarım. Her şeyin gönlünce olmasını ve bol başarılar dilerim. Kırmızı-beyaz, seni derin bir sevgiyle uğurluyorum. İyi şanslar ve tekrar teşekkür ederim” notunu ekledi.

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