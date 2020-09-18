Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haberi... 'Ne olduğunu bilmiyorum' dedi, savcı çifte müebbet istedi
ABONE OL

3 yıldır kayıp Zehra ve Korhan'ı öldürdüğü öne sürülen sanığa çifte müebbet istendi

Isparta'da 3 yıldır kayıp olan Zehra Çaycı (23) ve Korhan Taştekin'i (33) öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ali Aydıner, suçlamayı kabul etmeyerek, ikiliye ne olduğunu bilmediğini öne sürdü. Savcı ise Aydıner'in mahkeme kararı ile alınan ses kayıtlarında çifte cinayeti itiraf ettiğini bildirerek, 2 kez ömür boyu hapis cezası verilmesini talep etti

ısparta
DHA

Isparta'da 3 yıldır kayıp Zehra Çaycı (23) ve Korhan Taştekin'i (33) öldürdüğü öne sürülen besici Ali Aydıner hakkına çifte müebbet istendi.

Isparta'da iplik fabrikasında çalışan 3 çocuk babası Korhan Taştekin ile aynı iş yerinde çalışan 2 çocuk annesi Zehra Çaycı, 10 Ağustos 2017 tarihinde ortadan kayboldu. Çaycı ve Taştekin'in cinayete kurban gitmiş olma ihtimali üzerinde duran Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Polis, Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin'in arkadaşı olan 'Besici Ali' lakabıyla bilinen Ali Aydıner'i 2018 yılının mayıs ayında gözaltına aldı. Aydıner, tutuklanırken, bir kamu kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan A.U. da geçen mart ayında gözaltına aldı. A.U., sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Tutuklu Ali Aydıner hakkında Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın görülmesine devam edildi. Aydıner'in SEGBİS ile katıldığı duruşmada, Zehra Çaycı'nın annesi Keziban Çaycı, Korhan Taştekin'in eski eşi Özlem Singeç, annesi Fatime Taştekin ve babası Orhan Taştekin ile taraf avukatları hazır bulundu.

'NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM'

Duruşmada sanık Ali Aydıner, Zehra ile Korhan'ın kendisine ait Yazısöğüt köyünde bulunan çiftlik evine geldiğini, birlikte alkol aldıktan sonra otomobille gittiklerini anlattı. Bir süre sonra Korhan'ın başka bir araçla geri gelip, kendisine "Benim arabayı yarın babama teslim et" dediğini öne süren Aydıner, "Onları ben öldürmedim, ne olduğunu da bilmiyorum" dedi.

'KORHAN, ZEHRA'YI ÖLDÜRDÜ, BEN DE KORHAN'I ÖLDÜRDÜM'

Mahkeme başkanının, "Olaydan sonra, Özlem ile onun evinde buluştuğunuz ve burada yaptığınız konuşma kayıtlarında, 'Korhan, Zehra'yı öldürdü ben de Korhan'ı öldürdüm' dediğin tutanaklarda yer alıyor. Buna ne diyeceksin?" sorusu üzerine de Sanık Ali Aydıner, kendisine oyun oynandığını, gerçekleri Korhan'ın boşandığı ancak birlikte yaşadığı eski eşi Özlem Singeç'in bildiğini öne sürdü.

Duruşmada, savcı, sanığın mahkeme kararı ile alınan ses kayıtlarında cinayeti itiraf ettiğini, suçunun sabit olduğunu belirterek, 2 kez ömür boyu hapis cezası verilmesini talep etti. Sanık avukatının savunma için süre istediği duruşma ertelendi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi! İnternete ulaşamayan öğrenciler için EBA Destek Merkezi kuruldu - Haberler
GÜNDEMİnternete ulaşamayan öğrenciler için destek merkezi
KPSS başvuru ücreti ne kadar 2020? KPSS ortaöğretim başvuru son tarihi
GÜNDEMKPSS başvuru ücreti ne kadar 2020
Ankara Cuma namazı vakti 18 Eylül 2020! Bugün Ankara Cuma saati kaçta?
GÜNDEMAnkara Cuma namazı saat kaçta?
MEB son dakika Okullar ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?
GÜNDEMMEB son dakika okullar ne zaman açılacak?
İstanbul cuma saati kaçta? 18 Eylül 2020 İstanbul cuma namaz saatleri nedir? Diyanet namaz vakitleri burada
GÜNDEMİstanbul cuma saati kaçta?
Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması: "Yüzmeye kısıtlama gelebilir!"
GÜNDEMBakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması: "Yüzmeye ...
SON DAKİKA! Bakan Soylu açıkladı: "Bu bir devrimdir" - Haberler
GÜNDEMBakan Soylu açıkladı! "Bu bir devrimdir"
Son dakika haberi... Duygu Delen'in ölümünde flaş gelişme: Kan izleri kime ait?
GÜNDEMDuygu Delen'in ölümünde flaş gelişme!
Son dakika! Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi gözaltında, maymuna da el konuldu - Haberler
GÜNDEMSosyal medya fenomeni Meriç İzgi gözaltında, maymuna ...
Müge Anlı'dan Aleyna Çakır Ümit Can Uygun açıklaması! Müge Anlı'da son dakika gelişmesi
GÜNDEMMüge Anlı'dan açıklama!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X