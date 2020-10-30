İki gün arayla vaşak şoku! Avcılar katletti 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Tekkeköy'de arazide dolaşan köylüler, silahla vurulmuş vaşak ölüsü buldu. İki gün önce de Gürün ilçesinde bir mağarada annesi yine avcılar tarafından öldürülen bir yavru vaşak ölü bulunmuştu.

Civarda avlanan kişiler tarafından vurulduğu anlaşılan hayvanın görüntüsü, köylüleri üzdü. Köy muhtarı Haydar Ülger, bölgede vaşak varlığını bildiklerini belirterek, "Vicdansızlar vaşağı vurmuşlar. Gerekli yerlere bildirimini yapacağız. Burada bu avcıları denetlemek mümkün değil. Vaşağı da tavşanı da tilkiyi de vururlar. Bu sene yoğun keklik var, sabah erkenden başlıyorlar avlamaya. Bunun önleminin alınması lazım. Yasak bölge mi ilan edilir, ne yapılır bilemiyorum. Şu hayvana insan olan kıymaz. Bunlar vahşi ve resmen cinayet işliyorlar. Yetkililerin bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz" dedi.

2 GÜN ÖNCE GÜRÜN DE YAVRU VAŞAK BULUNMUŞTU

Sivas’ın Gürün ilçesinde de geçen çarşamba günü annesi yine avcılar tarafından öldürüldüğü düşünülen bir yavru vaşak ölüsü bulunmuştu. Yavru vaşağın ölüsünü, ilçeye 49 kilometre uzaklıktaki Mağara köyünde bir mağarada köylüler fark etmişti. Köy muhtarı durumu Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar şubesi ekiplerine bildirdi. Annesi bilinçsiz avcılar tarafından öldürüldüğü düşünülen vaşak yavrusunun açlıktan ölmüş olabileceği düşünülüyor.

Vaşak, dünyada ve Türkiye'de birinci derecede koruma altında bulunan ve Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türler (IUCN) kapsamında kırmızı listede yer alıyor.