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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Nurcihan Ekinci Gül çeyrek finalde - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Nurcihan Ekinci Gül çeyrek finalde

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Nurcihan Ekinci Gül, kadınlar K44 47 kiloda çeyrek finale çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 13:53 Güncelleme: 29.08.2024 - 13:55
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        Nurcihan Ekinci Gül çeyrek finalde
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        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Nurcihan Ekinci Gül, kadınlar K44 47 kiloda çeyrek finale çıktı.

        Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında Nurcihan, son 16 turunda Hindistan'dan Aruna Tanwar'la karşılaştı.

        Rakibini 19-0 yenen Nurcihan, çeyrek finale yükseldi.

        Milli sporcu, çeyrek finalde TSİ 14.16'da Tayland'dan Khwansuda Phuangkitcha'yla karşı kaşıya gelecek.

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