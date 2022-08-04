O an kamerada! Kadının boğazını sıkıp saçını çekti! Bitmiyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: O an kamerada! Kadının boğazını sıkıp saçını çekti!
ABONE OL

O an kamerada! Kadının boğazını sıkıp saçını çekti! Bitmiyor!

Erzurum’da sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle kadını darp eden kişinin görüntüleri mahalledeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Kadının boğazını sıkıp saçından çeken saldırgan daha sonra bölgeden uzaklaştı

Son dakika haberi: O an kamerada! Kadının boğazını sıkıp saçını çekti!
O an kamerada! Kadının boğazını sıkıp saçını çekti! Bitmiyor!
0:00 / 0:00
İHA

Erzurum’un Palandöken ilçesine bağlı olan Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde ismi bilinmeyen bir kişi sokak ortasında bir kadını darp etti.

O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre darp ettiği kadının boğazını sıkıp saçını çeken kişinin görüntüleri vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

TAŞLA KENDİNİ SAVUNMAYA ÇALIŞTI

Kadın ise yerden aldığı taşla kendini savunmaya çalıştı. Henüz kadını neden darp ettiği bilinmeyen kişi ise daha sonra bölgeden uzaklaştı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Eren Abluka-29 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Aktay Operasyonu başlatıldı
GÜNDEM Hakkari'de 632 personelle operasyon
Son dakika haberi: Ali 10 yaşındaydı! Oyunla gelen ölüm! - Gaziantep haberleri
GÜNDEM Ali 10 yaşındaydı! Oyunla gelen ölüm!
2 asrı aşan geçmişe sahip! İşte Balıklı Rum Hastanesi'nin tarihi - Güncel Haberler
GÜNDEM 2 asrı aşan geçmişe sahip! İşte Balıklı Rum ...
İptal edilen KPSS ne zaman yapılacak? Ertelenen ve iptal olan ÖSYM 2022 KPSS alan bilgisi ve ÖATB sınavı yeni tarihi açıklandı mı?
GÜNDEM İptal edilen KPSS ne zaman yapılacak?
Son dakika: İstanbul Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın
GÜNDEM İstanbul Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın
Süper Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? 4 Ağustos 2022 Süper Loto Bilet sorgulama ekranı
GÜNDEM Süper Loto sonuçları açıklandı mı?
Tarih belli oldu! 2022 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 20 bin öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
GÜNDEM Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman ...
Anaokulları ne zaman açılacak 2022-2023? Anaokulu uyum haftası tarihi açıklandı mı?
GÜNDEM Anaokulları ne zaman açılacak 2022-2023?
SON DAKİKA | ÖSYM Başkanı Ersoy'dan KPSS sınavı açıklaması! 2022 KPSS iptal oldu mu?
GÜNDEM ÖSYM Başkanı duyurdu! KPSS iptal edildi
Erasmus nedir ve nasıl yapılır? Erasmus'a gitmek için ne yapmak gerekiyor ve İngilizce gerekli mi?
GÜNDEM Erasmus nedir ve nasıl yapılır?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.