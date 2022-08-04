O an kamerada! Kadının boğazını sıkıp saçını çekti! Bitmiyor! 0:00 / 0:00

İHA

Erzurum’un Palandöken ilçesine bağlı olan Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde ismi bilinmeyen bir kişi sokak ortasında bir kadını darp etti.

O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre darp ettiği kadının boğazını sıkıp saçını çeken kişinin görüntüleri vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

TAŞLA KENDİNİ SAVUNMAYA ÇALIŞTI

Kadın ise yerden aldığı taşla kendini savunmaya çalıştı. Henüz kadını neden darp ettiği bilinmeyen kişi ise daha sonra bölgeden uzaklaştı.