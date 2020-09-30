Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Öğrenci kenti olarak bilinen Eskişehir, Aydın ve Antalya gibi şehirlerde, pandemi nedeniyle öğrenciler 'Evde Kal'ınca, boşalan daireler elde kaldı, kiralar düştü.

Habertürk'ten Emrah Doğru'nun haberine göre, pandemi nedeniyle alınan uzaktan eğitim kararının ardından öğrenciler kendi memleketlerine döndü, apartlar boş kaldı. Anadolu Üniversitesi'nin yanı sıra Osmangazi ve Eskişehir Teknik üniversitelerinde öğrenim gören yaklaşık 70 bin öğrenciye ev sahipliği yapan Eskişehir başta olmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi'ndeki 35 bine yaklaşan öğrenci sayısı ile Aydın ve Akdeniz, Antalya Bilim, Alanya Hamdullah Emin Paşa, Alanya Alaaddin Keykubat ve Antalya AKEV üniversitelerindeki 95 bine yaklaşan öğrenci sayısı ile Antalya gibi şehirlerde öğrenciler sözleşme ve kontratlarını iptal etti. Bu duruma çözüm arayan emlakçılar, sadece öğrencilere kiralanan apartları, turist ve yerleşik halka da kiralanmaya başladı. Öte yandan yatırım olarak kiraya vermek amaçlı ev satın alan kişilerin de anlaşmaları feshettikleri belirtiliyor.

SAĞLAM: ÖĞRENCİLER GİTTİ, APART PİYASASI BİTTİ

Antalya Emlakçılar Odası Başkanı Şeref Sağlam, "Öğrencilerin pandemi sebebiyle olmaması, öğrenci şehri olan biz Antalya'yı da kötü etkilemiş durumda. Öğrenciler dışında kiraya verilmeyen apartlar şu an turist ve yerleşik halka günübirlik, haftalık, aylık kiralanmaya başlandı. Öğrenci gitti, apuart piyasası bitti. Sadece emlak piyasası değil diğer kazanım alanlarımız da zarar gördü. Burada bir öğrenci dahi maddi kazanım demek. Bundan dolayı tabii ki herkes kötü etkilendi" dedi.

Metin Haymana

HAYMANA: ÖĞRENCİLERİN ŞEHRİ KALKINDIRDIĞINI BİR KEZ DAHA ANLADIK

Gayrimenkul Uzmanı Metin Haymana da şunları söyledi: "Biz emlakçılar olarak içinde bulunduğumuz bu zorlu sürecin en kısa zamanda bitmesini temenni ediyoruz. Pandemi günlük yaşantımızı zorlaştırdığı gibi iş hayatımızı da sekteye uğrattı. Öncesinde yaptığımız aylık cironun yarısından daha aşağıdayız kazanç olarak. Bu süre zarfında, öğrencilerin maddi olarak şehri kalkındırdığını bir kere daha anladık. En kısa zamanda bu sürecin son bulması, okulların açılması ve öğrencilerin tekrardan şehrimize dönmesi tek temennimiz."

Sinan Karamanlıoğlu

'BİTTİK DİYEBİLİRİM, ELİMDE ONLARCA APART VE DAİRE ANAHTARI VAR'

Emlakçı Sinan Karamanlıoğlu ise, "Bittik diyebilirim. Bu mevsimde elimde hiç daire kalmazdı, şimdi ise onlarca apart ve daire anahtarı var. Öğrencilerin olmaması piyasamızı kötü etkiledi" ifadelerini kullandı.