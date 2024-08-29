Öznur Cüre Girdi'den dünya rekoru
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para okçumuz Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay sıralama atışlarında 704 puanla ilk sırayı alırken aynı zamanda dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kırdı
Giriş: 29.08.2024 - 16:55 Güncelleme: 29.08.2024 - 17:04
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para okçu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay sıralama atışlarında 704 puanla ilk sırayı alırken, aynı zamanda dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kırdı.
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