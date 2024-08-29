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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Öznur Cüre Girdi'den dünya rekoru - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Öznur Cüre Girdi'den dünya rekoru

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para okçumuz Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay sıralama atışlarında 704 puanla ilk sırayı alırken aynı zamanda dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2024 - 16:55 Güncelleme: 29.08.2024 - 17:04
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        Öznur Cüre Girdi'den dünya rekoru
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        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para okçu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yay sıralama atışlarında 704 puanla ilk sırayı alırken, aynı zamanda dünya ve paralimpik oyunlar rekoru kırdı.

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