Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Paramotorlu teröristlerin kimliği belli oldu!

        Son dakika haberi Paramotorlu teröristlerin kimliği belli oldu!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta 18 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen paramotorlu 4 teröristten birinin kırmızı kategoride yer alan Veysel Sevinç, birinin gri kategoride yer alan Reşit Çevik, diğerlerinin de Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğunun tespit edildiğini belirtti

        Giriş: 02.09.2024 - 17:02 Güncelleme: 02.09.2024 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Paramotorlu teröristlerin kimliği belli oldu!
        ABONE OL
        ABONE OL

        SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

        App Store

        Google Play

        https://x.com/Haberturk hesabımızı takip edebilirsiniz.
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
        Yol çöktü! Belediye aracı manevrayla kurtuldu
        Yol çöktü! Belediye aracı manevrayla kurtuldu
        Kıskançlık cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Kıskançlık cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Milli sporcular rekor için yarışacak!
        Milli sporcular rekor için yarışacak!
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        İsrail'de genel grev!
        İsrail'de genel grev!
        Yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
        Yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyon kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, çok sayıda yaralı
        Palamut bolluğu
        Palamut bolluğu
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Uyum haftasının ilk gününde akılalmaz kaza: Öğretmenin okul bahçesinde aracıyla çarptığı 7 yaşındaki Miray'dan acı haber
        Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
        Kasım Gülpınar YRP'den istifa etti
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        "Nehir yatağında bir uzaylı kafası buldum!"
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Avrupa'nın son paganlarının diyarı
        Avrupa'nın son paganlarının diyarı
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        Immobile-Manaj pozisyonu için hakemler ne dedi?
        Türkiye'de defnedilecek
        Türkiye'de defnedilecek
        "Kazanan haklıdır"
        "Kazanan haklıdır"
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        Şenol Güneş'ten Trabzonspor cevabı!
        Şenol Güneş'ten Trabzonspor cevabı!
        İhracatta ağustos rekoru
        İhracatta ağustos rekoru