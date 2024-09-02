Son dakika haberi Paramotorlu teröristlerin kimliği belli oldu!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta 18 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen paramotorlu 4 teröristten birinin kırmızı kategoride yer alan Veysel Sevinç, birinin gri kategoride yer alan Reşit Çevik, diğerlerinin de Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğunun tespit edildiğini belirtti
Giriş: 02.09.2024 - 17:02 Güncelleme: 02.09.2024 - 17:02
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