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Son dakika haberler... Bolu'da parkta yürüyen genç kadın 3 yerinden bıçaklandı

Bolu’da korkunç bir olay meydana geldi. Kentte bir genç kadın, parkta yürüdüğü sırada arkasından gelen bir kişi tarafından 3 yerinden bıçaklandı. M.C. (24) adlı genç kadın yaralı halde hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı

Son dakika haberi: Parkta yürürken dehşeti yaşadı! - Haberler
Parkta yürürken dehşeti yaşadı!
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İHA

Olay, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaçayır Parkı’nda yürüyen M.C. isimli genç kız, arkasından gelen bir kişi tarafından bacakları ve ellerinin 3 farklı yerinden bıçaklandı.

İHA'nın haberine göre, kanlar içerisinde yerde kalan genç kız çevredekilerden yardım istedi. M.C.’nın yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı kız, tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. M.C.’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri genç kızı bıçakladıktan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Park içerisindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, olayda kullanılan bıçağı çimenlerin üzerinde buldu.

Yaralı halde hastaneye götürülen M.C.’nin ilk ifadesinde, “Parkta yürüyordum. Tanımadığım bir kişinin yanıma yaklaştıktan sonra bir anda bacağımda bir acı hissettim. Arkamı döndüğümde bıçağı 2 kez daha bana doğru salladı. Elimden ve diğer bacağımdan da yaralandım. Çığlık atmaya başlayınca parktakiler yanıma geldi. Beni bıçaklayan kişi de kaçtı” dediği öğrenildi.

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