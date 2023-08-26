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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika haberi: 'Pençe-Kilit'te bir askerimiz şehit oldu!

        'Pençe-Kilit'te bir askerimiz şehit oldu!

        Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk'un şehit olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 08:07 Güncelleme: 26.08.2023 - 08:30
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        'Pençe-Kilit'te bir askerimiz şehit oldu!
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        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 25 Ağustos'ta bölücü terör örgütü mensupları tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk'un, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

        AA'da yer alan habere göre açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.​​​​​​​

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