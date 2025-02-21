Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Son dakika şehit haberi: 'Pençe-Kilit'te P.Söz. Er Mustafa Uslu şehit oldu

        'Pençe-Kilit'te bir asker şehit!

        MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 20 Şubat'ta bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P.Söz. Er Mustafa Uslu şehit olmuştur" denildi. Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyündeki baba ocağına giden yetkililer, Uslu'nun şehadet haberini ailesine verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 08:49 Güncelleme: 21.02.2025 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Pençe-Kilit'te bir asker şehit!
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

        MSB'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

        AA'da yer alan habere göre MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 20 Şubat 2025 tarihinde, BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

        BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu için başsağlığı mesajı paylaştı. Bakan Güler, "Kahraman silah arkadaşımız, 20 Şubat 2025 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

        ŞEHİT HABERİ ÇORUM'A ULAŞTI

        Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun acı haberi, Çorum'daki ailesine ulaştı. Şehidin Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyündeki baba ocağına giden yetkililer, Uslu'nun şehadet haberini ailesine verdi.

        Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Orhan Karaca ve Bayat Emniyet Amiri Murat Onarak, baba Sadık ve anne Kezban Uslu'ya taziye dileklerini iletti. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şehit haberi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!
        Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        Okan Buruk: Kalitemizin altında kaldık
        Okan Buruk: Kalitemizin altında kaldık
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        'Necla Teyze'nin ölümü için cinayet dilekçesi!
        'Necla Teyze'nin ölümü için cinayet dilekçesi!
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        Telefonla 440 bin lira dolandırdı
        Telefonla 440 bin lira dolandırdı
        ABD ile Ukrayna yenilenmiş maden anlaşması üzerinde müzakere ediyor
        ABD ile Ukrayna yenilenmiş maden anlaşması üzerinde müzakere ediyor
        Kadın samurayları biliyor muydunuz?
        Kadın samurayları biliyor muydunuz?
        Yarım çalışma başvuruları azaldı
        Yarım çalışma başvuruları azaldı