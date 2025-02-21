Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu bildirdi.

MSB'DEN AÇIKLAMA YAPILDI

AA'da yer alan habere göre MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 20 Şubat 2025 tarihinde, BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

BAKAN GÜLER'DEN BAŞSAĞLIĞI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu için başsağlığı mesajı paylaştı. Bakan Güler, "Kahraman silah arkadaşımız, 20 Şubat 2025 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

ŞEHİT HABERİ ÇORUM'A ULAŞTI

Şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun acı haberi, Çorum'daki ailesine ulaştı. Şehidin Bayat ilçesine bağlı Çukuröz köyündeki baba ocağına giden yetkililer, Uslu'nun şehadet haberini ailesine verdi.

Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Orhan Karaca ve Bayat Emniyet Amiri Murat Onarak, baba Sadık ve anne Kezban Uslu'ya taziye dileklerini iletti. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı.