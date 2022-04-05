Pencereden başını uzatınca gözünden vuruldu! 0:00 / 0:00

AA

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesinde Hayriye Aten evinin yatak odasında bulunduğu sırada, dışarıdan pompalı tüfekle açılan ateş sesi duydu.

AA'da yer alan habere göre, bunun üzerine başını pencereden uzatan Aten, gözüne saçma isabet etmesi sonucu yaralandı.

ZANLILAR HER YERDE ARANIYOR

Aten, yakınları tarafından özel bir araçla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada, kadının seyir halindeki bir araçtan rastgele ateş açılması sonucu yaralandığını tespit etti. Ekipler, zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

"VURULDUM' DİYE BAĞIRDI"

Yaralı kadının eşi Sait Aten, gazetecilere, gece aralıklarla silah sesleri duyduklarını söyledi.

Eşi Hayriye Aten'in pencereyi açarak dışarı baktığını belirten Aten, "Camdan bakar bakmaz 'Vuruldum.' diye bağırdı. 'Evin içinde nasıl vuruldun?' dedim. Evin içinde eğildi, bir baktık her taraf kan içinde. Ondan sonra 112'yi aradım. Kan çok olunca çocuğum arabayla hastaneye götürdü. Şu an çok ağrısı olduğunu söylüyor." diye konuştu. Aten, suçluların bulunarak cezalandırılmasını istedi.