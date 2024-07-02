Aydın'da düğün konvoyundan ateşlenen yorgun mermi, evde annesiyle oynayan 11 aylık Pera bebeğin başına isabet etti.

DHA'nın haberine göre bebek kurtarılamazken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Pera bebeğin dedesi Kerim Palabıyık, sosyal medya paylaşımında, "Canım torunumu hayattan koparan maganda, hala ortalarda serbest geziyor. Duyan gören varsa emniyete başvursun" dedi.

YORGUN MERMİ BAŞINA İSABET ETTİ

Olay, dün saat 14.00 sıralarında, Söke ilçesi Çeltikçi Mahallesi Bayındır Caddesi'nde meydana geldi. Evde annesi Buse Palabıyık ile birlikte oyun oynayan 11 aylık Pera Palabıyık'a, yoldan geçen düğün konvoyundan ateşlenen yorgun mermi isabet etti. Mermi, evlerinin tavanından sekip Pera bebeğin başına isabet etti. Kanlar içinde kalan bebek, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buse-Ahmet Palabıyık çiftinin tek çocukları Pera bebek, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Bebeğin cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Olaydan sonra Söke Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı saatlerde geçen konvoyun tespiti ve sorumluların yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını da inceleyen polis ilk etapta şüpheli 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.