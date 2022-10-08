

Müsabakaya iyi başlayan sarı-kırmızılı takım, Bost'un 3 sayı çizgisinin gerisinden 3 isabeti ile etkili oldu. Bu oyuncuya skor olarak Göksenin, Ennis ve Caloiaro'nun da katılmasıyla ev sahibi ekip, farkı 5. dakikada 15 sayıya kadar çıkardı: 21-6. Kuzminskas ile skor üretmeye başlayan İzmir temsilcisi, farkı tek hanelere düşürdü.

İlk çeyrek, 25-16 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci çeyrek dengeli bir şekilde başladı. Galatasaray Nef, mücadelenin 15. dakikasını 9 sayı farkla (35-26) önde geçti. Bu dakikadan sonra McCollum, Marcus Brown, Berkan Durmaz, Kenan Sipahi ve Kuzminskas ile skor bulan konuk takım, 18. dakikada 37-36 öne geçti.

Kalan sürede üstünlük birkaç kez el değiştirirken sarı-kırmızılılar, devre arasına 42-40 önde girdi.

Maçın ikinci yarısının ilk dakikalarında takımlar karşılıklı basketler buldu. Mücadelenin 25. dakikasını 49-46'lık skorla sarı-kırmızılılar üstün geçerken, 3. periyodu Pınar Karşıyaka 57-55 önde kapattı.

Son çeyrekte iki takım da savunma sertliğini artırdı. Nispeten hücumda daha iyi olan Galatasaray Nef, 35. dakikanın başında 61-59'luk üstünlük yakaladı. Aynı dakika içinde yeniden öne geçen Pınar Karşıyaka, son dakikaya 69-67 üstün girdi. Galatasaray Nef, bitime 27 saniye kala 69-69 beraberliği sağladı.

Hücum süresini son ana kadar kullanan Pınar Karşıaka'da McCollum, bitime 2 saniye kala 3 sayılık basketi buldu.

Son saniyede 2 serbest atış kazanan Galatasaray'da Ennis, bu atışların ilkinden yararlanırken, ikincisini bilerek kaçırdı. Ancak sarı-kırmızılı oyuncular ribaundu alamayınca maç konuk takımın 72-70'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip ligdeki ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Pınar Karşıyaka ise 2'de 2 yaptı.

Kaydettiği 18 sayıyla maçın en skoreri olan Galatasaraylı Ennis, mağlubiyeti önleyemedi. İzmir temsilcisinde ise Kuzminskas ve McCollum 15'er sayıyla galibiyeti getiren isimler oldu.