Pitbull tartışmasındaki cinayette flaş gelişme! 0:00 / 0:00

DHA

İlçede 19 Kasım 2020 tarihinde meydana gelen olayda, bir kahvehaneye yanındaki pitbull cinsi köpekle gelen Ferhat T. içeri girmek istedi.

DHA'nın haberine göre, bu sırada içeride bulunan Hayrullah Zeki Kurumahmut duruma müdahale ederek ''Buraya köpekle giremezsin, bunu dışarı çıkar. Ya da kendin de çık'' dedi.

Hayatını kaybeden Hayrullah Zeki Kurumahmut

Bunun üzerine ikili tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından köpeği ile birlikte kahvehaneden ayrılan Ferhat T. kısa süre sonra silahlı bir şekilde geri döndü.

İçeri girerek ateş açan Ferhat T. daha sonra olay yerinden kaçtı. Olayda ağır yaralanan Hayrullah Zeki Kurumahmut çevredekiler tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışma sonucu şüphelinin olay yerine gelirken ve olaydan sonra elinde silahla kaçarken görüntülerine ulaşıldı.

Kayıp şüpheli polis ekipleri tarafından olaydan bir gün sonra yakalandı. Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.