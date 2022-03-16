Putin: Askeri harekat dışında bir seçeneğimiz yoktu 0:00 / 0:00

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Rusya Devlet Başkanı Putin "Ukrayna yakında nükleer silah sahibi olabilirdi. Askeri harekat dışında bir seçeneğimiz yoktu" dedi. Putin ayrıca "Harekat planlandığı gibi gidiyor" diye ekledi.

Putin "Rusya'ya yaptırımlardan dolayı onlar ekonomik olarak etkileniyor. Batı milyonlarca insanın karşılaştığı sorun, Batı'nın politikalarının sonucudur. Onların takıntısı kendi cepleri kendi gelirleri"

Putin yaptırımlara rağmen kalan firmalara da teşekkür etti. Putin "ABD'den baskı olmasına rağmen ülkemizde faaliyet gösteren şirketlere teşekkür ederim. Rusya'ya karşı kampanyaya katılanlara da şunu vurgulamak istiyorum: Kısıtlamalar her senaryoda zaten uygulanacaktı. Operasyonumuz Batı için bir sebepti, bahaneydi. Kırım'daki referandumdan sonra da aynısı yaşandı. Kırım halkı özgür iradeleri ile ana vatanlarına katılmak istediklerinde de aynısı oldu" diye konuştu.