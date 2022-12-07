Putin'in Suriye Temsilcisi Türkiye'ye geliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Putin'in Suriye Temsilcisi Türkiye'ye geliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev'in Türkiye'ye geleceği belirtildi. Rus heyetin 8-9 Aralık'ta İstanbul'da olması beklenirken, gündemde Suriye olacağı ifade edildi.

Putin'in Suriye Temsilcisi Türkiye'ye geliyor
Putin'in Suriye Temsilcisi Türkiye'ye geliyor
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev'in Türkiye'ye ziyaret gerçekleştireceği ifade edildi.

Lavrentyev ve beraberindeki Rus heyetinin 8-9 Aralık'ta İstanbul'da olması bekleniyor.

KASIM AYINDA ASTANA'DA AÇIKLAMALARDA BULUNMUŞTU

Kasım ayında Lavrentyev, Suriye meselesine ilişkin Astana Formatı garantörleri Türkiye, Rusya ve İran heyetlerinin Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlediği toplantının ardından açıklamalarda bulunmuştu.

Rusya'nın Türkiye ile Suriye meselesiyle ilgili savunma bakanlıkları üzerinden yoğun temas halinde olduklarını dile getiren Lavrentyev, "Bu, Suriye’de gerilimin artması ihtimalinin engellenmesini mümkün kılıyor. Ayrıca, istihbarat servisleri üzerinden de etkileşim sürdürülüyor. Bu, sahadaki durum dahil bazı konuların çözülmesine yardımcı oluyor." dedi.

Toplantı kapsamında Türk heyetiyle de görüşmeler yaptıklarını aktaran Lavrentyev, şunları kaydetti:

"Elbette, Astana platformunu Türk meslektaşlarımızla ayrıntılı görüşmeler yapmak ve onları karada geniş çaplı operasyonlar düzenlemekten kaçınmaya ikna etmek için kullandık. Bu operasyonun başlatılması durumunda, sadece Suriye'nin kuzey doğusunda değil, Orta Doğu'da da şiddet ciddi şekilde artabilir. Elbette, buna izin verilmemesi gerekiyor. Argümanlarımızın Ankara tarafından dikkate alınacağı, mevcut soruna başka çözümlerin bulunacağını umuyoruz."

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İran'da protestolar sürüyor: İran dini lideri Hamaney'den açıklama
DÜNYA İran'da protestolar sürerken Hamaney'den açıklama
Son dakika: Türkiye'nin F-16 alımını şarta bağlayan maddeler tamamen çıkarıldı
DÜNYA Türkiye'nin F-16 alımını şarta bağlayan maddeler ...
Son dakika: Georgia'da Demokratlar kazandı, Senato'da 51-49 öne geçti
DÜNYA Georgia'da Demokratlar kazandı, Senato'da 51-49 öne ...
Arjantin Eski Cumhurbaşkanı Kirchner'a yolsuzluk davasında 6 yıl hapis cezası
DÜNYA Arjantin Eski Cumhurbaşkanı Kirchner'a 6 yıl hapis
ABD'de Prens bin Selman hakkındaki Cemal Kaşıkçı davası reddedildi
DÜNYA ABD'de Prens bin Selman hakkındaki Cemal Kaşıkçı ...
Almanya'nın Patriot önerisi Polonya tarafından kabul edildi
DÜNYA Polonya, Almanya'nın 'Patriot' teklifini kabul etti
Dünyanın ilk ve enlerinin yer aldığı metroların listesi! Listede Türkiye de var!
DÜNYA Dünyanın ilk ve enlerinin yer aldığı metroların ...
'Yok artık' diyeceğiniz yasaklar! Dünyanın en ilginç kanunlar
DÜNYA Dünyanın en ilginç kanun yasakları
En ilginç Guinness Rekorları | Guinness Rekorlar Kitabına girmiş en ilginç insanlar ile birbirinden farklı rekorlar
DÜNYA Guinness Rekorlar Kitabı'na giren en ilginç rekorlar
ABD: "Ukrayna’ya sınırlarının ötesinde saldırılar düzenlesin diye destek vermiyoruz"
DÜNYA ABD'den Ukrayna'ya kritik uyarı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.