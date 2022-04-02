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Son dakika haberi | Rıza Kayaalp 11. kez Avrupa şampiyonu

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazandı. Böylece milli güreşçi, 11. kez Avrupa şampiyonu oldu

Son dakika haberi | Rıza Kayaalp 11. kez Avrupa şampiyonu

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo final mücadelesinde İtalyan Danila Sotnikov 4-0 üstünlükle devirerek altın madalya kazandı ve 11'inci kez Avrupa şampiyonu oldu.

Kariyerinde 10 kez Avrupa şampiyonu olma başarısı gösteren Rıza Kayaalp, Macaristan´dan da boş dönmedi, 11'inci kez Avrupa'nın en büyüğü olmayı başaran 130 kilodaki milli güreşçi Rıza Kayaalp, İtalyan Danila Sotnikov ile final karşılaşmasına çıktı.

Baştan sona üstün bir performans gösteren Kayalap, 4-0 üstünlükle altın madalyaya ulaştı.

Bu arada Dünya ve Avrupa Şampiyonu Rıza Kayaalp, şampiyonluk ödülünü Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası Eslem Fatma Altındağ´ın tedavisi için kullanacağını duyurdu.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Macaristan´da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Macaristan´ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanarak 11. kez Avrupa Şampiyonu olan Rıza Kayaalp´i kutluyorum. Avrupa Şampiyonu olarak bizleri yine gururlandıran Rıza Kayaalp´in başarılarının devamını diliyorum. Grekoromen stilde 77 kiloda gümüş madalyanın sahibi olan Yunus Emre Başar ile bronz madalya kazanan 55 kilo güreşçimiz Emre Mutlu ile 63 kilo güreşçimiz Ahmet Uyar´ı da tebrik ediyorum. Avrupa Güreş Şampiyonası´nda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Devam eden şampiyonada mücadele eden sporcularımıza da başarılar diliyorum."

Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayaalp, çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Tekrardan bu kürsüye çıkıp İstiklal Marşı´nı söyletmek özlediğim bir şey. 12 final, 11 şampiyonluk ülkeme kazandırmış oldum. Ayrı bir önemi vardı. Benim hemşerim olan SMA hastası Eslem Fatma için kendime söz vermiştim, buranın ödülünü tedavi masraflarına karşılayacağım demiştim. Benim ödül yeterli değil, halkımızın desteğini bekliyorum. Onu hayata bağlayan hortumlardan kurtarıp, annesinin ve babasının kucağında gezmesini çok istiyorum. İnşallah bu dileğim gerçekleşir. Harcadığım tüm alın terim Eslem içindi. Onun için hazırlandım. Bayrama sağlıklı ve sıhhatli girmesini istedim. Bunu ona armağan ettiğim için çok mutluyum" dedi.

"KOLAY BİR ŞEY DEĞİL 12 KEZ ŞAMPİYON OLMAK"

12 Avrupa şampiyonluğu bulunan Rus Aleksandr Karelin´in rekoruna yaklaşmasıyla ilgili soruya cevap veren Rıza Kayaalp, "Onun 12 finali ve 12 şampiyonluğu var. Benim 12 final olarak yetiştim ama şampiyonlukta gerideyim. O büyük bir efsane, asrın şampiyonu olan bir isim. Onun rekoruna yetişebilmek, rekorunu kırabilmek gurur verici olacak. Kolay bir şey değil 12 kez şampiyon olmak. Sonuçta 12 final yaptım, 12´nci şampiyonluk eksik. İnşallah onu kazanırım ve öyle büyük bir şampiyonun rekorunu egale ederim" ifadelerini kullandı.

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