Macaristan’ın Budapeşte şehrinde gerçekleştirilen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası’nın 77 ve 130 kilo finalleri öncesinde milli güreşçilerden 2 bronz madalya geldi.
55 kiloda Emre Mutlu, Moldovyalı Artiom Deleanı’yu tuşla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. 63 kiloda Ahmet Uyar, Ermeni Hrachya Poghosyan’ı 6-5 mağlup ederek bronz madalya kazandı. 60 kiloda Türkiye’yi temsil eden Kerem Kamal, yarı final mücadelesinde Azerbaycanlı Murad Mammadov’u 8-0 teknik üstünlükle yenerek finale yükseldi. Kamal, yarın final mücadelesinde Bulgar Edmond Armen Nazaryan ile karşılaşacak.
67 kiloda Murat Fırat, yarı final mücadelesinde Azeri Hasrat Jafarov’u 2-0 yenerek finale yükseldi. Fırat, yarın finalde Macar Krisztian Vancza ile karşı karşıya gelecek.
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