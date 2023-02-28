Bu adanın her yanı ürkütücü bebeklerle kaplı

HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya'da St Petersburg kentinde yerel saatle 12.00'a kadar tüm uçuşların durdurduğu açıklandı.

Rus TASS Haber Ajansı, Pulkovo Havalimanı'nın 200 kilometre yakınında tanımlanamayan bir cismin belirlenmesi nedeniyle uçuşların durdurulduğunu ve savaş uçaklarının inceleme için gönderildiğini aktardı.

Flight Radar web sitesinden alınan veriler, St Petersburg'a giden iç hat uçuşlarının geri döndüğünü gösterdi.

Rus RIA Haber Ajansı ise inceleme sonrasında hava sahasının tekrar açıldığını aktardı. Cismin ne olduğu ise açıklanmadı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.