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Rusya'da hükümet binasına bombalı saldırı girişimi! 0:00 / 0:00

Reuters

Reuters haber ajansının son dakika olarak servis ettiği haberinde, Rusya Federal Güvenlik Servisi, "Hükümet binasına yönelik bombalı bir saldırı girişimini önledik" açıklamasında bulunduğu ifade edildi.

Reuters'ın TASS haber ajansını kaynak gösterdiği haberinde, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nin bombalı bir saldırı girişimini önlediği aktarıldı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Hükümet binasına yönelik bombalı bir saldırı girişimini önledik" ifadeleri kullanıldı.

Yetkililer, bombalı bir saldırı girişiminde olan kişinin gözaltına alındığını söyledi.