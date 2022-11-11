Rusya'dan yeni Herson açıklaması 0:00 / 0:00

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Rus askerlerinin Dinyeper Nehri'nin batısına çekilmesi tamamlandı" denildi.

RUSYA'NIN HERSON'DAN ÇEKİLMESİ

Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinden sorumlu komutanı Sergey Surovikin, Ukrayna'daki savaşla ilgili son duruma dair gelişmeleri, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu başkanlığındaki askeri yetkililere aktarmıştı.

Ukrayna'daki Rus birliklerinin muharebe kabiliyetinin son dönemde arttığını söyleyen Surovikin, "Seferber edilen vatandaşlar ve gönüllüler sayesinde, askeri birliklerin muharebe ve sayısal gücü artırıldı ve ek rezervler oluşturuldu." demişti.

Herson bölgesindeki sivillere ve sivil yapılara gerekli desteğin verilemediğine işaret eden Surovikin, "Ukrayna birlikleri Kakhova barajına yönelik topçu atışlarına devam ediyor ve bu durum bölgede sel baskını nedeniyle önemli kayıplara yol açabilir. Savunma hattının Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekilmesini öneriyorum" demişti.

Şoygu, söz konusu teklifi kabul ederek birliklerin Dnipro Nehri'nin sağ yakasından sol yakasına çekilmesi talimatı vermişti.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.