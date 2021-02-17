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HaberlerSağlıkSağlık Bakanlığı'ndan aşı randevusu açıklaması
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Son dakika haberi Sağlık Bakanlığı'ndan aşı randevusu açıklaması

Sağlık Bakanlığı "Covid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da tüm hastanelerden randevu alarak yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için http://enabiz.gov.tr ile http://mhrs.gov.tr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz" açıklamasında bulundu

Sağlık Bakanlığı'ndan aşı randevusu açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan aşı randevusu açıklaması
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DHA

Sağlık Bakanlığı'nın Twitter hesabından aşı randevularıyla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Covid-19 aşısını mesai saatleri dışında ve hafta sonu da tüm hastanelerden randevu alarak yaptırabilirsiniz. Aşı sıranızı kontrol etmek ve randevu almak için http://enabiz.gov.tr ile http://mhrs.gov.tr adreslerini ziyaret edebilir veya uygulamalarını kullanabilirsiniz."

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