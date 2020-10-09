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İzmir'de sahte içki şoku! 9 kişiden 7'si yoğun bakımda

İzmir'in farklı ilçelerinde farklı zamanlarda, görme kaybı ve mide bulantısı ile hastaneye başvuran 9 kişinin şikâyetlerinin sebebi sahte içki çıktı. Hastanelerde tedavi altına alınan kişilerden 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı

Son dakika haberi... Sahte içki şoku! 7 kişi yoğun bakımda
Sahte içki şoku! 7 kişi yoğun bakımda
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DHA

İzmir'de, sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen 9 kişi, hastanelerde tedavi altına alındı.

Kenti farklı ilçelerinde ve farklı zamanlarda iddiaya göre sahte içki kullandığı iddia edilen 9 kişide görme kaybı ve mide bulantısı şikayetleri görülmeye başlandı. Bu kişilerden H.Ş. (53),L.Ş. (64),H.Ç. (55),A.Ç. (51) ve U.Ç. (71) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, T.Ç. (53),M.M. (71) ve M.Ç. (54) Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Y.K. (42) ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanelerde tedaviye alınan 9 kişiden 6'sının Konak, 1'inin Bayraklı, 1'inin Gaziemir ve 1'nin ise Karabağlar ilçesinden geldiği öğrenildi. Tedavisi süren kişilerden 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Bu arada polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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