TÜİK mayıs ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.3 azaldı. Büyümenin öncü göstergesi olarak kabul edilen sanayi üretimi, bir önceki aya göre ise yüzde 1.3 arttı. AA'nın anketine katılqan ekonomistler sanayi üretimindeki yıllık düşüşün yüzde 2 gelmesini bekliyordu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.8 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4.1 arttı.

Mayısta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5.2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2.9 arttı.