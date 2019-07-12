Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerParaSon dakika haberi! Sanayi Üretimi Endeksi açıklandı

Son dakika haberi! Mayıs ayı sanayi üretimi verileri açıklandı

HABERTURK.COM

TÜİK mayıs ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini açıkladı. Sanayi üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.3 azaldı.Beklenti yıllık bazda yüzde 2 düşüş yaşanması yönündeydi. Sanayi üretimi büyümenin öncü göstergesi olarak kabul ediliyor

sanayi üretimi verileri

TÜİK mayıs ayı sanayi üretimi verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.3 azaldı. Büyümenin öncü göstergesi olarak kabul edilen sanayi üretimi, bir önceki aya göre ise yüzde 1.3 arttı. AA'nın anketine katılqan ekonomistler sanayi üretimindeki yıllık düşüşün yüzde 2 gelmesini bekliyordu. 

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2019 yılı mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.5 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.8 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4.1 arttı.

Mayısta madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 5.2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2.9 arttı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! Cari açıktan cari fazlaya 50 milyar dolarlık tasarruf | Abdurrahman Yıldırım yazdı
PARACari açıktan cari fazlaya 50 milyar dolarlık tasarruf
Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
PARABankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
PARABankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
İngiliz bankaları anlaşmasız Brexit'e hazır
PARA'Bankalar anlaşmasız Brexit'e hazır'
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
PARAMerkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
PARAYabancı hisse aldı, DİBS ve ŞBS sattı
Cari açık 16 yılın en düşük seviyesine geriledi
PARACari açık 16 yılın en düşük seviyesine geriledi
Hem borsa rekoru hem faiz düşüşü olmaz
PARAHem borsa rekoru hem faiz düşüşü olmaz
TCMB repo ihalesiyle piyasaya 4 milyar lira verdi
PARATCMB piyasaya 4 milyar lira verdi
Son dakika! Mayıs ayında cari fazla verildi
PARAMayıs ayında cari fazla verildi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X