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Son dakika haberi Selefi gruplara yönelik soruşturma başlatıldı!

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, selefi grupların silahlandırıldığı iddialarına hakkında, "Silahlandığı iddia edilen gruplara yönelik İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı" dedi.

Son dakika haberi! Selefi gruplara yönelik soruşturma başlatıldı! - Haberler
HABERTURK.COM / AA

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, selefi grupların silahlandığı iddiasıyla ilgili yaptığı açıklamada, adı geçen gruplara yönelik İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Ahmet Ünlü'nün, katıldığı bir televizyon programında "Selefi derneklerin silahlandığı" iddiası üzerine başlattığı soruşturma devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı televizyon programında, Ünlü'nün açıklamalarına ve bilgisine başvurulmasına ilişkin şunları söylemişti:

"Yaklaşık 28 dernek ve vakfa operasyon yaptık. 350 kişiyi gözaltına alıp, tutuklamışız. Türkiye'de bu mücadele devam ediyor ama atladığımız olabilir. Bizim bilgiye her zaman ihtiyacımız var. Göremediğimiz var. Perşembe ve cuma günlerinden birinde bildiklerini anlatacak. 'Devlet bir kişinin ifadesini...' Evet bir kişinin ifadesi de bizim için önemli. Belki başka bir şey görüyor. Belki bir değerlendirme ortaya koydu. Ben bilmek zorundayım."

Bu kapsamda kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün de bilgisine başvuruldu.

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