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Türkiye ve ABD tarafından aranan, SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya’da gözaltına alındı.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'ın Korkmaz'ın avukatlarından edindiği bilgiye göre gözaltı talebi ABD'den geldi. Yine avukatların aktardığına göre Korkmaz'ın yargılaması Avusturya'da yapılacak.

Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, AA'nın sorusuna "Doğru. Bilgimiz var. Takip ediyoruz" cevabını verdi.

ARALIK'TA YURT DIŞINA GİTTİ

Hakkında Interpol'ün kırmızı bültenle arama kararı bulunan Korkmaz'ın 5 Aralık 2020'de yurt dışına çıktığı İstanbul Havalimanı'nın güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilmişti.

KARA PARA AKLAMA İDDİASI

Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki ilk soruşturma ‘Kingston Kardeşler'in ABD Hazinesini dolandırarak elde ettiği yarım milyar dolar civarındaki teşviklerin en az 132 milyon dolarının Türkiye’ye gönderildiğinin tespit edilmesiyle başlamıştı.

132 MİLYON DOLAR TESPİTİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, geçen yıl SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, SBK Holding ve alt şirketlerinde yönetici olan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, şüphelilerden 11'i gözaltına alınmıştı.

Sezgin Baran Korkmaz'ın da arasında bulunduğu 8 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti.