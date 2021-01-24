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Son dakika haberler... SpaceX uzaya tek seferde 143 uydu fırlattı

ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Transporter-1 görevi kapsamında uzaya tek seferde 143 uydu fırlattı

Son dakika haberi: SpaceX tek seferde 143 uydu fırlattı - Haberler
SpaceX tek seferde 143 uydu fırlattı
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AA

SpaceX'ten yapılan açıklamaya göre, dün olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Transporter-1 görevi, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden başarıyla gerçekleştirildi.

AA'nın haberine göre SpaceX, Transporter-1 görevi kapsamında tek seferde 143 uyduyu uzaya taşıyacak Falcon 9 roketini uzaya gönderdi.

Bu kapsamda 133'ü ticari ve devlet uydusu, 10'u Starlink uydusu olmak üzere, toplam 143 ufak uydu yörüngeye yerleştirilecek.

Şirket, Roketteki Starlink uydularının kutup yörüngesine yerleştirilen ilk uydular olacağını açıkladı.

SpaceX tek seferde gönderdiği 143 uydu ile Hindistan'a ait, yörüngeye 104 uydu yollama rekorunu geliştirdi.

SpaceX, Starlink uydularıyla Dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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