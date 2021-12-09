Sudan'da kaçırılan iki Türk serbest

Habertürk’ten Çetiner Çetin'in görüştüğü Sudanlı yetkililer kaçırılan iki Türk vatandaşının kaçırılma nedeninin fidye mi yoksa başka bir talep mi olduğuna bakıldığını söylemişti.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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