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Tahıl koridoru anlaşması 2 ay daha uzatıldı

Rus Haber Ajansı TASS, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatıldığını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise taraflarca girişimin uzatılması yönünde atılan adımların takdirle karşılandığı ve bölgede barışın temini ile insani yardım konusunda Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya devam edeceği belirtildi.

Tahıl koridoru anlaşması 2 ay daha uzatıldı
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HABERTURK.COM

Rus Haber Ajansı TASS'a konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasının 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.

Ukrayna ise Rusya'nın açıklamasına karşın daha önce imzalanan 120 günlük uzatma anlaşmasının şartlarına bağlı olacaklarını ifade etti.

İsminin açıklanmasını istemeyen ve Reuters'a konuşan bir yetkili, "Anlaşmayı sıkı bir şekilde takip edeceğiz" diye konuştu.

MSB: ATILAN ADIMLAR TAKDİRLE KARŞILANMAKTADIR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise taraflarca girişimin uzatılması yönünde atılan adımların takdirle karşılandığı ve bölgede barışın temini ile insani yardım konusunda Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya devam edeceği belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"1. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler tarafından Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin katılımlarıyla 22 Temmuz 2022'de imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi Belgesi kapsamında bugüne kadar Ukrayna limanlarından 24 milyon ton tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevki sağlanmıştır.

2. 13 Mart'ta Birleşmiş Milletler koordinatörlüğünde Cenevre'de; Birleşmiş Milletler, Rusya Federasyonu ve Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmelerde Rusya Federasyonu tarafından, anlaşmanın 60 gün süre ile uzatılmasına destek verileceği, Rusya Federasyonu gıda ürünleri ve gübresinin uluslararası pazarlara ihracının kolaylaştırılması konusunda yeterli ilerleme sağlanması hâlinde anlaşmanın devamından yana oldukları açıklanmıştır.

3. Taraflarca girişimin uzatılması yönünde atılan adımlar takdirle karşılanmaktadır. Bununla birlikte, tahıl girişiminin bugüne kadar koordinasyon içerisinde başarıyla sürdürülen faaliyetlerinin devam etmesi, tarafların talepleri de dikkate alınarak anlaşmaya uygun şekilde uzatılması için Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda Sayın Bakanımız muhataplarıyla ve ilgili makamlar da kendi aralarında görüşmelere ve koordinasyona devam etmektedir.

4. Söz konusu görüşmelerde taraflara, dünya genelinde insanlığa olumlu etkisi olan ve tüm krizlerin iyi niyet ve diyalogla çözülebileceğini kanıtlayan bu girişimin devam etmesinin önemi hatırlatılmaktadır.

5. Türkiye Cumhuriyeti bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edecektir."

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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