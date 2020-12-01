İstanbul Taksim'de 6 katlı apart otelin elektrik panolarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle duman binayı kaplarken mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
DHA'nın haberine göre yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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