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Son dakika haberi Tayvan'da arka arkaya şiddetli depremler!

Tayvan Merkezi Hava Durum Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Tayvan’da arka arkaya 5.8 ve 6.2 büyüklüğünde depremlerin meydana geldiği duyuruldu.

Son dakika haberi Tayvan'da arka arkaya şiddetli depremler!
İHA

Tayvan, art arda şiddetli depremler ile sarsıldı. Tayvan Merkezi Hava Durum Bürosu tarafından yapılan açıklamada, Hualien County Hall’un 19 kilometre güneybatısında 15 kilometre derinlikte 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini aktardı.

İHA'nın haberine göre büro, 5.8 büyüklüğündeki depremden dakikalar sonra ise aynı bölgenin 20 kilometre güneybatısında 14 kilometre derinlikte 6.2 büyüklüğünde daha şiddetli bir depremin meydana geldiğini açıkladı.

Depremlerdeki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Tayvan, Güney Çin Denizi'ndeki iki tektonik levhanın birleşimine yakın bir konumunda yer alması nedeni ile sık sık depremlerle sarsılıyor.

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