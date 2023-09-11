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        Son dakika haberi Terör örgütünün sözde askeri eğitim sorumlusu etkisiz!

        MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde askeri eğitim sorumlusu Muhtesim Akyürek'i, Suriye'nin kuzeyindeki Amude'de etkisiz hale getirdi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 11.09.2023 - 14:37 Güncelleme: 11.09.2023 - 14:46
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        Terör örgütünün sözde askeri eğitim sorumlusu etkisiz!
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        MİT’in, terör örgütlerine yönelik operasyonları tüm hızıyla devam ediyor. Otorite boşluğu nedeniyle Suriye’de alan bulan PKK/YPG terörü hain emellerine ulaşmak üzere mensuplarına yönelik eğitim faaliyetlerine ağırlık vermişti.

        MİT, sahadaki istihbarat ve kaynak ağı sayesinde son dönemde Suriye sahasında, çok sayıda başarılı operasyona imza attı. MİT’in operasyonları nedeniyle örgütün yönetici kadrosu hareket edemez hale geldi.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre MİT, özellikle Suriye sınırında bulunan birliklerimize saldırı ve eylem planlamak üzere eğitim veren örgüt yöneticilerine yönelik çalışmalarını yoğunlaştırmıştı.

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        PKK/YPG son dönemde eğitim faaliyetlerine ağırlık vererek kaybettiği kadroların yerine yenilerini yetiştirmeyi amaçlamaktaydı. Bu kapsamda MİT, kaynaklarını devreye sokmak suretiyle Amude’deki eğitim sorumlusu Serhat Serhildan kod Muhtesim Akyürek’i yakın takibe aldı.

        Son dönemde, tabanından kadro ve işbirlikçi devşirmede zorlanan PKK/YPG, Suriye sahasından temin ettiği kadrolarını, metropollerde eylem yapmak üzere eğitmekteydi. Muhtesim Akyürek’in, Amude’de eğitim faaliyetleri içerisinde sorumlu düzeyde görev aldığını öğrenen MİT, örgüt yöneticisinin temas ve faaliyetlerini sahadaki kaynakları vasıtasıyla anbean takip etti.

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        Serhat Serhildan kod Muhtesim Akyürek’i etkisiz hale getirmek üzere hassas bir planlama yapan MİT, sahadan elde ettiği istihbarat ve verileri analiz ederek operasyon kararı aldı. Alınan kararın ardından MİT, saha ajanlarına verdiği talimat neticesinde Serhat Serhildan kod Muhtesim Akyürek’i düzenlediği başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirdi.

        SERHAT SERHİLDAN KOD ADLI MUHTESİM AKYÜREK KİMDİR?

        2015 yılında terör örgütünün kırsal yapılanmasına katılan Muhtesim Akyürek, bu süreçte ideolojik ve silahlı eğitim aldı. Ardından Suriye’de faaliyetlerini sürdüren terör örgütü mensubu, örgüt bünyesindeki eylem ve silahlı eğitim sorumlularındandı.

        Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre Serhat Serhildan kod Muhtesim Akyürek, PKK/YPG’nin eğitim faaliyetleri bakımından önemli bir örgüt yöneticisiydi. Söz konusu örgüt mensubunun etkisiz hale getirilmesiyle PKK’nın bölgedeki eğitim faaliyetlerin sekteye uğrayacağı belirtiliyor.

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