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TFF Başkanı Nihat Özdemir: Ligler nisan ayı sonuna kadar seyircisiz devam edecek!

Son dakika haberine göre TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Servet Yardımcı, UEFA'yla koronavirüs nedeniyle 55 katılımcı ülkeyle yapılan toplantının ardından açıklamalar yaptı. Nihat Özdemir, liglerin nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanmaya devam edeceğini duyurdu! Servet Yardımcı, Fatih Terim'in açıklamalarına yanıt verdi!

Nihat Özdemir

Son dakika haberine göre TFF Başkanı Nihat Özdemir, UEFA'yla koronavirüs nedeniyle 55 katılımcı ülkeyle yapılan toplantının ardından açıklamalar yaptı. Nihat Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"UEFA Başkanı Ceferin, EURO 2020, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ile ilgili bize sunum yaptı. Ana nedeni, EURO 2020'nin bir yıl ertelenmesiydi. UEFA'nın kararına destek verdiğimizi onlara bildirdik. Mart ayının sonuna doğru 2 hazırlık maçımız vardı, bizim gibi tüm Avrupa takımlarının maçı vardı. Bu maçların hepsi haziran ayında oynanma kararı alındı."

"UEFA bize senaryolar sundu. Bu senaryoların en önemlisi yerel liglerin haziran sonuna kadar tamamlanmasıydı. Şu an nisan ayına sonuna kadar seyircisiz olarak maçlar devam edecektir."

SERVET YARDIMCI'DAN FATİH TERİM'E CEVAP

Servet Yardımcı, Fatih Terim'in açıklamalarına yanıt olarak "Kendisi açık konuşmamakla birlikte, o başkan vekili benim. Müsaade etsin, UEFA ile görüşmeleri videokonferans ile mi, buluşarak mı yaparız, bunu bilecek aklım var, tecrübem de var, merak etmesin" ifadelerini kullandı.

LİGLER NEDEN ERTELENMİYOR?

Nihat Özdemir, Avrupa ve dünyadaki liglerin aksine Süper Lig ile TFF 1. Lig'in neden devam ettiğine dair yöneltilen soruya "Ukrayna oynamaya devam etmektedir ama onlar da karar alabilir. Biz Türkiye'yiz, çok sağlıklı karar alıyorlar. Şu anda en az etkilenen ülke, Türkiye'dir. Cumhurbaşkanlığı açıklama yaptı, sokağa çıkmama gibi bir kararımız da yoktur. Sağlık Bakanlığı ve onunla birlikte çalışan bilim kuruluyla irtibat halindeyiz. Biz Türkiye'yiz, dünyadaki durumun aksine iyi durumdayız. Biz istiyoruz ki Türk milletinin gönlü ve içi rahat olsun. O yüzden oynanmaya devam edecektir" yanıtını verdi.

Toplantıda alınan karar gereği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020),yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelenmişti. 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan şampiyonanın 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı.

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