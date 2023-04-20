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Son dakika haberi Thodex kurucusu Fatih Özer Türkiye'de

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Türk Interpol yetkilileri tarafından teslim alınarak Türkiye'ye getirildi

Son dakika haberi: Thodex kurucusu Fatih Özer Türkiye'ye getirildi
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AA

Arnavutluk Adalet Bakanlığınca Türkiye'ye iadesine karar verilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, İstanbul'a getirildi.

AA'da yer alan habere göre Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesince Türkiye'ye iade edilmesine karar verildikten sonra hakkında ülkeye gönderilmesi için başlatılan çalışmalar tamamlanan Özer'i taşıyan uçak, Arnavutluk'un başkenti Tiran'dan sabah saatlerinde havalandı.

İstanbul Havalimanı'na saat 10.15'te inen uçaktaki Özer'i İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri teslim aldı.

Polis merkezine götürülen Özer'in sağlık kontrolünden geçirilmesi ve buradaki işlemlerin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürülmesi bekleniyor.

YAKALAMA VE İADE SÜRECİ

Kırmızı bültenle aranan Özer, 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'ta yakalanmıştı. Arnavutluk'taki Elbasan Asliye Mahkemesinin 2 Eylül 2022'de Özer'in tutukluluğunun devamına yönelik verdiği karar, 14 Eylül 2022'de Özer'in avukatlarınca temyize götürülmüştü.

Dıraç Temyiz Mahkemesi, 20 Eylül'de Özer'in tutukluluğuna yönelik kararı onamıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesi, 17 Kasım 2022'deki duruşmada, Elbasan Savcılığının "Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine izin verilmesi" yönündeki talebinin kabul edildiğini bildirmiş, Özer ise 7 Aralık 2022'de bu kararı temyize götürmüştü.

Bu karara ilişkin Dıraç Temyiz Mahkemesinde geçen 30 Aralık 2022'de yapılan duruşmada, Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin karar onanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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