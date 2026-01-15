Habertürk
        Son dakika haberi: THY uçağı acil iniş yaptı!

        THY uçağı acil iniş yaptı!

        İstanbul - Barselona seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, bir yolcunun internet ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediği tespit edilmesi üzerine acil iniş yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 15:10 Güncelleme: 15.01.2026 - 15:10
        THY uçağı acil iniş yaptı!
        Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, “TK1853 sefer sayılı İstanbul-Barselona uçuşumuzun Barselona'ya yaklaşması sırasında, bir yolcunun uçak içi internet erişim noktası oluşturarak ağ adını bomba tehdidi içerecek şekilde düzenlediği tespit edilmiştir.

        Bunun üzerine uçuş emniyeti kapsamında gerekli prosedürler derhal başlatılmıştır. Uçağın emniyetli inişinin ardından, kontroller ilgili ülkenin yetkili otoriteleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

        Süreç, uluslararası havacılık güvenliği kuralları çerçevesinde yürütülmektedir" ifadelerini kullandı.

