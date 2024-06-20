Son dakika haberi Timur Cihantimur hakim karşısına çıktı! Yeni karar açıklandı

Boston John Joseph Moakley Adliyesi'nde görülen duruşmada hakim Donald Cabell, Cihantimur'un iade süreci boyunca tutuklu kalmasına hükmetti.

İkinci kez hakim karşısına çıkan Cihantimur'un avukatları, müvekkillerinin tutulduğu Connecticut eyaletindeki çocuk ıslahevi şartlarının uygun olmadığını öne sürerek, Cihantimur'un önce evde gözetim altında tutulmasını, bu olmazsa Massachussets'te daha uygun bir yere nakledilmesini talep etti.

Savcı ise Cihantimur'un kaçma riski bulunduğunu belirterek ev gözetimine karşı çıkarken, şu an bulunduğu ıslahevinin şartlarının da kendisi için uygun olduğunda ısrar etti.

Yaklaşık bir saat süren duruşma sonunda hakim Cabell, her iki tarafın tezlerinde çok fazla bilgi paylaşıldığını, bunları değerlendirmek için zamana ihtiyacı olduğunu belirterek, Cihantimur'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. REKLAM İstanbul'daki kaza sonrası annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a oradan da ABD'ye kaçırılan Timur Cihantimur, 14 Haziran'da annesi ile birlikte Boston'da yakalanmıştı. 18 Haziran'da ayrı olarak hakim karşısına çıkarılan anne oğulun kaçma riskine karşı gözaltı halinin devamına karar verilmişti. Söz konusu kazayla ilgili, "kasıtsız adam öldürme ve yaralama" suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Cihantimur'un avukatı, müvekkilinin tutulduğu ıslahevindeki şartlardan memnun olmadığı için yerinin değiştirilmesi isteğini mahkemeye iletmişti, mahkemede 2. duruşma tarihini bir hafta öne çekerek bugün için tarih vermişti.

Acılı aile Mesut Yar'ın sunduğu Gece Hattı'nda Habertürk Muhabiri Alihan Tok'a konuştu. İşte sıcağı sıcağına o duygular: "ÇOK GÜZEL BİR HABER" ÖZER ACİ (BABASI) : Çok güzel bir haber. Bu davaya başladığımda 1 gün bile tutuklu kalsa bana yeter diyordum. Şu an 5 gün geçti. Tutukluluk devam ediyor. Bu iyi haber. O yargıca teşekkürlerimi iletiyorum. İncelesin, devam etsin. Kaçmaya teşebbüs edebilirler. Buradan da kaçtılar. Tutukluluk hali devam etmesi beni de memnun etti. REKLAM "ONLARIN DA AYRILIK HİSSİNİ YAŞAMALARINI İSTİYORUM" ŞÜKRİYE ACİ (EŞİ): Çocuğun orada kalmasının daha iyi olacağını söylemiştim. İadeyle ilgili haber alamadık ama tutukluluğunun devamı iyi haber. Biraz daha burnu sürtünsün, annesinin veremediği terbiyeyi orada alsın. Öncelikle kaçma şüpheleri yoksa neden 4 sahte pasaportu yanlarında bulunduruyorlardı? Annelikten bahsetmesin. Herkes bundan çok sıkıldı. Annelik böyle bir şey değil. Bir oyuncak alırken bile çocuğuma, ikinciyi almaması gerektiğini söylüyorum. Bugün param varsa yarın olmayabilir. Şu anda para da kurtarmayacak onları. Çocuk ve annenin ayrı yargılanmasını, annenin Türkiye'de çocuğun Amerika'da yargılanmasını istiyorum. Büyük bir ayrılık yaşadık, onun telafisi var. Onlar bir süre sonra buluşacaklar, onların da ayrılık hissini yaşamalarını istiyorum.

"HASRETİ, ACIYI TATSINLAR" PERVİN ACİ (ANNESİ): Tutukluluk kararı çok memnun etti beni. Sevinmedim, acım yine acı ama bu duruma çok sevindim diyebilirim. Anne bir tarafta, çocuk bir tarafta yargılansın. Neredeyse 4 ay oldu, çocuğumu göremedim. Onun yaşındaki çocuklar hem çalışıyorlar hem okuyorlar. Normaldir o şartlar ama Timur Cihantimur için çok zor. Annesi babası vermişler eline en güzel pahalı arabaları. Gelene vursun, gidene vursun. Kendilerinde de 'ben kurtarırım çocuğumu' düşüncesi var. Eylem Tok buraya gelsin, çocuğun Amerika'da kalmasını istiyorum. Biraz ayrı yaşasınlar. Benim gibi bir acı çeksinler. Hasreti, acıyı tatsınlar. Siz olmasaydınız belki de kapanacaktı. Öyle hareket ettiler ama yanıldılar. Buna da çok memnun oldum. Mücadeleyi ve bu işin arkasını hiç bırakmayacağım. Benim çocuğum beni öyle biliyor. Ben çocuğumun hep arkasındaydım. Öyle büyüttüm. Milletin canını yakmadım. Eline vermişler arabaları. Benim çocuğum olmasaydı bir başka çocuk. Son karadan mutluyum. Herkes bizden ve haklıdan yana.