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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Son dakika haberi Trabzonspor-Beşiktaş maçında deplasman seyircisi kararı! - Trabzonspor Haberleri

        Son dakika haberi Trabzonspor-Beşiktaş maçında deplasman seyircisi kararı!

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçına siyah-beyazlı taraftarların alınmayacağı bildirildi

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        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 11:26 Güncelleme: 12.09.2024 - 11:34
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        Trabzonspor-Beşiktaş maçı için deplasman kararı!
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        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına konuk takımın taraftarlarının stada alınmama kararı verildi.

        TSYD Trabzon Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında kurul üyelerinin de katılımıyla Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

        Toplantıda, Papara Park'ta oynanacak karşılaşmaya ev sahibi kulübün talebi üzerine siyah-beyazlı taraftarların alınmaması uygun görüldü.

        Karşılaşmada 1500'ü resmi 750'si özel güvenlik olmak üzere toplam 2250 personel görev yapacak.

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