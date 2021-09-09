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Son dakika! Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 4'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli mücadelesinde Trabzonspor-Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak

Son dakika! Trabzonspor - Galatasaray maçının hakemi belli oldu!

Haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

11Eylül Cumartesi

17:00 Vavacars Fatih Karagümrük - Adana Demirspor (Ümit Öztürk)

17:00 İttifak Holding Konyaspor - Altay (Erkan Özdamar)

20:00 Beşiktaş - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Arda Kardeşler)

20:00 Yukatel Kayserispor - Kasımpaşa (Yasin Kol)

12 Eylül Pazar

17:00 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor (Halis Özkahya)

17:00 Çaykur Rizespor - Atakaş Hatayspor (Halil Umut Meler)

20:00 Trabzonspor - Galatasaray (Ali Palabıyık)

20:00 Göztepe - Medipol Başakşehir (Tugay Kaan Numanoğlu)

13 Eylül Pazartesi

20:00 Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor (Suat Arslanboğa)

20:00 Aytemiz Alanyaspor - GZT Giresunspor (Zorbay Küçük)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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