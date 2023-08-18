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        Trabzonspor, Baniya'yı açıkladı

        Trabzonspor, Karagümrük'ten stoper Rayyan Baniya'yı transfer ettiğini açıkladı

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        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 15:40
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        Trabzonspor transferi açıkladı!
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        Trabzonspor, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün stoperi Rayyan Baniya'yı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

        Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük'e 2 Milyon 50 bin euro bonservis bedeli ödendiği duyuruldu. Baniya ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandı.

        İşte Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama:

        "Rayyan Baniya'nın Kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Karagümrük A.Ş.'ye, sözleşme fesih bedeli olarak 2.050.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır.

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