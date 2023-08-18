Trabzonspor, Baniya'yı açıkladı
Trabzonspor, Karagümrük'ten stoper Rayyan Baniya'yı transfer ettiğini açıkladı
Trabzonspor, Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün stoperi Rayyan Baniya'yı kadrosuna kattığını resmen duyurdu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük'e 2 Milyon 50 bin euro bonservis bedeli ödendiği duyuruldu. Baniya ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandı.
İşte Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama:
"Rayyan Baniya'nın Kulübümüze transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Karagümrük A.Ş.'ye, sözleşme fesih bedeli olarak 2.050.000.-EUR+KDV ödeme yapılacaktır.