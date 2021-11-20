6 ayda tamamlandı... Bir tane daha olmayacak

TSK'dan Kuzey Irak açıklaması 0:00 / 0:00

AA

Milli Savunma Bakanlığından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik nisan ayında eş zamanlı başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları sürüyor.

Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam eden operasyonlarla Mehmetçik, zorlu arazi koşullarına rağmen teröristler tarafından kullanılan mağaralara tek tek giriyor, bölgeyi teröristlerden temizliyor.

Pençe serisi harekatlar sonucunda bugüne kadar 831 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristler tarafından kullanılan faklı cins ve çapta 1281 silah ile bunlara ait 316 bin 46 mühimmat ele geçiren komandolar, 1407 mağara ve sığınağı da kullanılamaz hale getirdi. Mehmetçik, teröristler tarafından çeşitli saldırılarda kullanılmak üzere hazırlanan 1812 el yapımı patlayıcıyı da imha etti.



Pençe serisi harekatlara yönelik paylaşılan yeni görüntüler de dikkati çekti.

Görüntülerde, zorlu arazi şartlarında faaliyetlerini sürdüren Mehmetçik'in bölgede teröristlerce kullanıldığı belirlenen mağaralara tek tek girdiği anlara yer verildi.

Gerekli güvenlik önlemlerini almalarının ardından çok dar tünellerden mağaralara giren komandolar, buralardaki "odaları" kontrol etti.

Silah ve mühimmattan elektronik eşyaya kadar çok sayıda malzemenin bulunduğu mağalar, tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildi.

Harekatın her safhası detaylı şekilde planlanıyor. Birçok kaynaktan elde edilen istihbarat bilgileri ışığında belirlenen bölgeler yerli ve milli üretim insansız hava araçları tarafından en ince detayına kadar inceleniyor.

İHA'lardan aktarılan görüntülerin de yardımıyla teröristlerin muhtemel barınma alanları, düzenlenecek operasyonda helikopterlerin inme yerleri, uçak ve ateş destek vasıtalarıyla vurulacak hedefler belirleniyor.

Ateş destek vasıtalarıyla vurulan bölgelere taarruz helikopterlerinin desteklediği, içinde komando birliklerinin bulunduğu helikopterler yönlendiriliyor. Bölgeye indirilen komandolar zorlu arazi şartlarına sahip alanlarda ilerleyerek terör örgütü tarafından kullanılan mağaraları imha ediyor.

"Terörü bitirmekte kararlıyız"

Bakanlık kaynakları, Pençe serisi harekatlarla teröristler tarafından "girilemez" olarak nitelendirilen alanlara tek tek girildiğini vurguladı.

Harekatlar kapsamında bölgede yıllarca teröristlerce geniş bir alan içinde kullanılan barınak, sığınak, depo ve sözde karargahların tahrip edildiğini belirten kaynaklar, Irak için de tehdit oluşturan ve bölgedeki istikrara zarar veren terör örgütüyle mücadelenin Irak ile koordineli ve yakın iş birliği içinde sürdüğünü kaydetti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hafta içi terörle mücadeleye yönelik yaptığı açıklamalarda, "40 yıldır ülkemizin enerjisini tüketen terörü bitirmekte, halkımızı terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Bunu dağdaki, mağaradaki hainler anladı, hamileri de anlamalı, anlayacak" ifadelerini kullanmıştı.