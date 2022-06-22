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Son dakika haberi Tüketici güveni tarihin en düşük seviyesinde

TÜİK'in açıkladığı Tüketici Güven Endeksi, haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 6,2 oranında azaldı ve 67,6'dan 63,4'e inerek tarihin en düşük seviyesine geriledi. Endeksi en fazla aşağı çeken ise gelecek 12 ayda 'hanenin maddi durum beklentisi' tarafında yaşandı

Son dakika: Tüketici güveni tarihin en düşük seviyesinde
Tüketici güveni tarihin en düşük seviyesinde
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HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçları açıklandı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 6,2 oranında azaldı; Mayıs ayında 67,6 olan endeks, Haziran ayında 63,4 oldu. Böylelikle endeks tarihin en düşük seviyesine geriledi.

Endeksin alt kırılımlarında en büyük düşük hanenin maddi durum beklentisinde gerçekleşti. Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi 66,5 seviyesinden 59,9'a geriledi ve mayıs ayına göre yüzde 10'luk düşüş yaşandı.

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