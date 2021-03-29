Kırıkkale'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 24 kişiye 45 bin 674 lira ceza kesildi

Türkiye'de Covid-19'la mücadelede aşılama 15 milyonu geçti 0:00 / 0:00

AA

Türkiye'de Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 15 milyonu geçti. Aşıda 1. doz uygulanan kişi sayısı 8 milyon 417 bin 224 iken 2. doz uygulanan kişi sayısı ise 6 milyon 609 bin 934 oldu.



60 YAŞ ÜZERİ VE EŞLERİ İLE RİSK GRUBUNDAKİ KİŞİLER BUGÜN AŞILANMAYA BAŞLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 60 yaş üzeri vatandaşlar ve eşlerinin yanı sıra bazı risk gruplarının da aşılama programına dahil edildiğini açıklamasının ardından, bugün aşılama başladı.

60 yaş üzerine ve eşleri ile risk grubundaki morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromlular ve immuno supresif tedavisi görenler randevularını alarak sağlık kuruluşlarına başvurdu.