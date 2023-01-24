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Türkiye'den İsveç ve Finlandiya kararı

Ankara'nın talebi üzerine Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı süresiz şekilde iptal edildi.

Türkiye'den İsveç ve Finlandiya kararı
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Ankara'nın talebi üzerine Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki üçlü mekanizma toplantısı süresiz şekilde iptal edildi.

Bir sonraki toplantının Şubat ayında gerçekleşmesi planlanıyordu.

FİNLANDİYA DIŞİŞLERİ BAKANI DA 'BİRKAÇ HAFTALIK ARAYA İHTİYAÇ VAR' DEMİŞTİ

Finlandiya Dışişleri Bakanı Salı günü Reuters'a verdiği demeçte Türkiye ile NATO görüşmeleri için birkaç haftalık araya ihtiyaç olduğunu söylemişti.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto Finlandiya'nın İsveç olmadan sürece devam edip etmeyeceği sorusuna ise "Bu konuyu şu an için tartışmaya gerek görmüyorum" yanıtını verdi ve "Üçlü görüşmelere devam etmek için ortalığın yatışmasını beklemenin daha doğru olduğunu düşünüyorum" diye eklemişti.

Haavisto "Dün Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştüm ve orada seçimlerin yaklaşması nedeniyle durum yoğun ancak bu süreci ilerletebileceğimizi umuyoruz" demişti.

Haavisto ayrıca "Türkiye ile görüşmemizde de daha önce olduğu gibi iletişimiizin devam edeceği konusunda anlaştık" ifadelerini kullanmıştı.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ayrıca İsveç ile bugün görüşme gerçekleştirdiklerini ve birlikte başvurma politikasını sürdürecekleri konusunda anlaştıklarını ifade etmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada aşırı sağcı Paluman'ın İsveç'te Türk büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim'i yakmasına sert tepki göstermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milyarlarca müslümanın inancıyla birlikte 85 milyon Türk vatandaşın manevi şahsiyetine saldıran bu zihniyetin asırlardır bir arpa boyu yol alınmadığının şahidir. Bu sapkınlığı teşvik edenler, göz yumanlar hiç şüphesiz sonuçlarını da hesap etmişlerdir. Senin güvenlik güçlerin, polisinin koruması altında bu ihaneti, namussuzluğu, alçaklığı, adiliği yapacak, onların korumasıyla biz müklümanlara ne yaphtık diyecekler. Böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya başvuru konusunda artık bizdeh herhangi bir hayırhahlık beklemeyeceği açıktır. Terör örgütlerinde caddelerinizde, sokaklarınızda cirit attıracaksınız ondan sonra bizden NATO'ya girmesi için destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey. Madem bu kadar seviyorsunuz, koruyorsunuz, öyleyse ülkelerinin savunmalarını emanet etmeleri tavsiyesinde bulunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz bir şeyi söyleyince dürüst söyleriz, birileri bize namussuzluk yaptığında haddine bildiririz. İsveç yönetimi hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız önce Türkiye Cumhuriyeti'nin ve müslümanların dini inancına saygı göstereceksiniz. Bu saygıyı göstermiyorsanız kusura bakmayın bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz" diye eklemişti.

STOLTENBERG 'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ ÖNEMLİ BİR DEĞER' DEMİŞTİ

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise İsveç'in NATO üyeliğinin engellenme tehdidini reddettiğini ifade etmişti.

Stoltenberg, "İfade özgürlüğü İsveç'te ve diğer tüm NATO ülkelerinde önemli bir değer, bu tür protestolar yasa dışı değil" ifadelerini kullanmıştı.

* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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