Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medya hem olumlu hemde olumsuz yönde birçok tartışmanın odağı olmuştu.

Global kaynaklar Twitter'da ve TikTok'ta sorun tespit etmezken, bu durum kesintinin Türkiye'ye özel olabileceğini gündeme getiriyor.

Twitter'ın yanı sıra bazı kullanıcıların ünlü video paylaşım uygulaması TikTok'a da erişimde sorunlar yaşadığı vurgulanıyor.

DEPREM HABERLERİNDE DEZENFORMASYONA DİKKAT ÇEKİLMİŞTİ!

Bakanlık yetkilileri ve AFAD ise sürekli olarak yanlış bilgilerin sosyal medya üzerinden yayılması konusunda endişelerini dile getiriyorlardı. Yapılan açıklamalarda, bazen kötü niyetli bazen de yardım amaçlı yanlış bilgi içeren paylaşımlar ekiplerin yanlış yerlerle gitmelerine sebep olduğu vurgulanmıştı.

Bu sebeple bant daraltma uygulaması yapıldığı belirtilirken, TikTok ve Twitter’ın akışlarında yaşanan yavaşlama kullanıcıların da tepkisiyle karşılandı.