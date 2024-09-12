Son dakika haberi Ümit Özlale, İYİ Parti'den istifa etti
İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinden istifa ettiğini açıklandı. Özlale, "Bugün itibarıyla partimdeki görevlerimden ve partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum" ifadelerini kullandı
Giriş: 12.09.2024 - 16:44 Güncelleme: 12.09.2024 - 17:25
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinden istifa ettiğini duyurdu.
Ümit Özlale, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla partimdeki görevlerimden ve partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum" dedi.
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